Πάνω από ένας τόνος απορριμμάτων βρέθηκε στον βυθό της Δήλου

Στον βυθό της Δήλου, πάνω από έναν τόνο απορρίμματα αφαίρεσε η ομάδα της All For Blue organization με τη συνδρομή των δυτών του One Breath Freediving, στο πλαίσιο της συμβολικής περιβαλλοντικής αποστολής #KeepDelosBlue.

Στον βυθό της θάλασσας που άλλοτε έπλεαν τα καράβια της Αθηναϊκής Συμμαχίας, καθώς στο νησί κάποτε φυλασσόταν το θησαυροφυλάκιό της, βρέθηκαν από καπέλα, πλαστικές σακούλες και γυαλιά, μέχρι αλιευτικός εξοπλισμός, καρέκλες, ταμπέλες, μπουκάλια, λάστιχα, σίδερα και μάσκες.

Και αυτά ήταν μερικά μόνο από τα αντικείμενα που έβγαλε η ομάδα των ελεύθερων δυτών από τον βυθό του νησιού, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, η παιδική ομάδα Μυκόνου της All For Blue, που αποτελείται από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-12 ετών και η Green Team του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ: Uni-pharma και InterMed), που υποστήριξε τις δράσεις, πραγματοποίησαν παράκτιο καθαρισμό αφαιρώντας πλήθος απορριμμάτων.

«Το Ιερό Νησί της Δήλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι η ανταπόκριση από όλους ήταν τόσο μεγάλη και ουσιαστική. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού και ο όγκος και η ποικιλία των απορριμμάτων που συλλέξαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιδρύτρια της All for Blue Κατερίνα Τοπούζογλου.

«Μέρες σαν κι αυτή μάς δίνουν πολύ μεγάλο κουράγιο να συνεχίσουμε τις δράσεις καθαρισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της All for Blue organizarion, σε όλη την Ελλάδα, και να ενισχύουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας», τόνισε η κ. Τοπούζογλου και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του καθαρισμού.

«Στο ιερό νησί της Δήλου χτυπάει η καρδιά της ιστορίας της Ελλάδας. Θεωρούμε χρέος μας να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Γι΄ αυτό και ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση της All for Blue για τον υποβρύχιο καθαρισμό», δήλωσε ο έμπειρος προπονητής των ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης Δημήτρης Κούμουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ως επικεφαλής της ομάδας One Breath Freediving έχω ξεκαθαρίσει ότι τόσο εγώ όσο και οι αθλητές μου, όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων, είμαστε πρώτα υπεύθυνοι, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες και ύστερα αθλητές. Με αυτή τη λογική κάθε τέτοιου είδους δράση, θα μας βρίσκει πάντοτε αρωγούς», τόνισε.

Η δράση υποστηρίχθηκε από την εφορεία εναλίων αρχαιοτήτων αλλά και από το λιμενικό σώμα, μέλη του οποίου πήραν μέρος ενεργά στον παράκτιο καθαρισμό, ενώ προηγήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο από την Μαρία Μουτσίου και την Αμαρυλλίδα Γρυπάρη.

Από την πλευρά της η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη- η οποία συμμετείχε επίσης στην περιβαλλοντική ενέργεια- υπογράμμισε: «Είναι χρέος όλων μας, επιχειρήσεων και πολιτών, να προστατεύσουμε τον πλανήτη και το οικοσύστημά μας.

Τόσο η υγειονομική κρίση που βιώνουμε εδώ και ενάμισι χρόνο, όσο και η πρόκληση της κλιματικής κρίσης, δείχνουν το δρόμο. Καλούμαστε να αποκτήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και ταυτόχρονα, να επικεντρωθούμε στη Γη. Να την καλλιεργήσουμε και φυσικά να προστατέψουμε την ελληνική βιοποικιλότητα, δίνοντας έμφαση στις καλλιέργειες φαρμακευτικών φυτών.

Εμείς στον ΟΦΕΤ λέμε: Αξία για τον Άνθρωπο, ευθύνη για την Κοινωνία και προσπαθούμε να το αποδεικνύουμε έμπρακτα». «Καταφέραμε να καθαρίσουμε το νησί και να βγάλουμε πολλά σκουπίδια. Χαίρομαι για αυτό, όμως ελπίζω οι επισκέπτες, την επόμενη φορά, να προσέξουν και να σεβαστούν περισσότερο το χώρο», δήλωσε με χαμόγελο η δεκάχρονη Αγγελίνα Δημολίτσα, που συμμετείχε στον παράκτιο καθαρισμό.

Σημειώνεται ότι η ασφαλής μετακίνηση των εθελοντών έγινε με το Delos Tours με την βοήθεια του κ. Φραντζέσκου Νάζου και με το Don Blue Yachting, ενώ τον υποβρύχιο καθαρισμό κατέγραψε το υποβρύχιο drone Sofar Ocean Trident, το οποίο κέρδισε η ομάδα της All for Blue σε διαγωνισμό του εξωτερικού. Το σύνολο των απορριμμάτων καταγράφηκαν σε παγκόσμια βάση δεδομένων ενώ ο καθαρισμός έγινε, όπως πάντα, με εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων αποφεύγοντας τα πλαστικά μιας χρήσης.