Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες λαμβάνουν email για δωρεά οργάνων

Μια πρωτόγνωρη καμπάνια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, καθώς πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα που τους καλεί να δηλώσουν τη συναίνεσή τους στη δωρεά οργάνων. Το μήνυμα αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, με στόχο να φτάσει σταδιακά σε όλο τον πληθυσμό.

Η πρωτοβουλία, που χαρακτηρίζεται ως «ψηφιακό άλμα ανθρωπιάς», επιτρέπει με ελάχιστα κλικ την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. Ο πολίτης ενημερώνεται για τα δικαιώματα και τις επιλογές του και, εφόσον το επιθυμεί, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία ή γιατρό.

Η εικόνα αλλάζει σταδιακά

Παρότι η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στους αριθμούς των δοτών και των μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΜ, 111 δότες οργάνων καταγράφηκαν μέσα στο 2025 — σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με την προ δεκαετίας περίοδο.

Χάρη σε αυτούς, 240 ασθενείς απέκτησαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, ενώ οι μεταμοσχεύσεις από δότες που κατέληξαν έχουν τριπλασιαστεί από το 2018.

Η αναλογία δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά, αγγίζοντας φέτος τα 10,5 άτομα, έναντι μόλις 3,5 το 2015. Οι ειδικοί του ΕΟΜ μιλούν για «σταδιακή ωρίμανση της κοινωνικής συνείδησης» και αποδίδουν την πρόοδο στην καλύτερη ενημέρωση, στη συνεργασία με γιατρούς και νοσοκομεία, αλλά και σε εκστρατείες εμπιστοσύνης προς τους πολίτες.

Από την ενημέρωση στην πράξη

Η ηλεκτρονική πρόσκληση του ΕΟΜ δεν είναι απλώς μια τεχνική διευκόλυνση. Είναι ένα μήνυμα ζωής, που φέρνει τη συζήτηση για τη δωρεά οργάνων πιο κοντά στην καθημερινότητα. Οι πολίτες που θα επιλέξουν να εγγραφούν μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τη συναίνεσή τους.

«Δεν ζητάμε από κανέναν να πάρει μια βιαστική απόφαση. Ζητάμε να ενημερωθεί, να σκεφτεί και να επιλέξει συνειδητά», επισημαίνουν στελέχη του Οργανισμού.

Με τη στήριξη του υπουργείου Υγείας και την αξιοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης, η χώρα επιχειρεί να περάσει από την καλή πρόθεση στη συμμετοχή. Γιατί, όπως υπενθυμίζει ο ΕΟΜ, κάθε δότης μπορεί να σώσει ή να αλλάξει τη ζωή έως και οκτώ ανθρώπων.

Τα στοιχεία με μια ματιά: