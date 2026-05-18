Πανελλήνιες: «Θυμίστε τους πως "είμαι εδώ ό,τι κι αν γίνει"» - Το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς

Λίγο πριν από την έναρξη των Πανελληνίων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε ένα βίντεο με μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, εστιάζοντας στη διαχείριση του άγχους και στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Μέλος του Ερυθρού Σταυρού απευθύνεται στους υποψηφίους, υπενθυμίζοντας ότι η αξία τους «δεν μετριέται με έναν βαθμό», ενώ παράλληλα δίνει συμβουλές για τις ημέρες των εξετάσεων.

Στο ίδιο βίντεο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο των γονέων-κηδεμόνων, με τον Ερυθρό Σταυρό να καλεί τις οικογένειες να σταθούν δίπλα στα παιδιά με κατανόηση, στήριξη και ουσιαστική επικοινωνία αντί για πίεση και συγκρίσεις.

Πανελλήνιες: Το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς

Στο βίντεο, μέλος του Ερυθρού Σταυρού καλεί κάθε μαθητή και μαθήτρια «να θυμάται κάτι πολύ βασικό».

«Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό. Κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αυτό αρκεί. Φρόντισε τον εαυτό σου πραγματικά. Κοιμήσου καλά, φάε κανονικά, κάνε μικρά διαλείμματα κατά τη μελέτη, βγες για περπάτημα ή κίνηση μέσα στην ημέρα και περιόρισε την υπερέκθεση σε άγχος και συγκρίσεις.

Μπες στην αίθουσα με μια βαθιά ανάσα και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Έχεις ήδη καταφέρει πολλά».

Στη συνέχεια, το βίντεο απευθύνεται στους γονείς των μαθητών, τονίζοντας ότι αυτό που χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά είναι απλά η στήριξή τους.

«Χρειάζονται έναν ενήλικα που θα μείνει, που θα αντέξει το συναίσθημά τους, το άγχος ή την απογοήτευσή τους, χωρίς να βιαστεί να το διορθώσει ή να το μειώσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει: ακούω περισσότερο από όσο μιλάω. Αποφεύγω συγκρίσεις και πιεστικές ερωτήσεις. Μη ρωτάτε μόνο "διάβασες;". Ρωτήστε "πώς νιώθεις σήμερα;". Θυμίστε τους πως "είμαι εδώ για εσένα ό,τι κι αν γίνει". Γίνετε το ασφαλές μέρος. Το άγχος είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι κάτι έχει σημασία για εμάς. Δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Μπορούμε να το διαχειριστούμε», αναφέρεται στο βίντεο.

Τέλος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι «με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μέσα από στοχευμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στέκεται δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη. Δεν είστε μόνοι. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία».