Πανελλήνιες - Θέματα: Οι δυσκολίες στην Ιστορία, οι «παγίδες» στην Οικονομία και οι απαιτήσεις στη Φυσική

Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολίασε τα σημερινά θέματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάσθηκαν στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού, Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, κλείνοντας τον κύκλο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Πανελλήνιες εξετάσεις: Τα θέματα στην Ιστορία

«Τα σημερινά θέματα της Ιστορίας χαρακτηρίζονται ως θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που εξέταζαν ένα μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν από τους μαθητές πολύ καλή προετοιμασία», αναφέρει η ΟΕΦΕ.

Η ομοσπονδία συνεχίζει: «Τα θέματα Α1 και Α2 δεν έκρυβαν καμία δυσκολία και μπορούσαν να απαντηθούν από το σύνολο των μαθητών.

Το θέμα Β1 περιλάμβανε μία ερώτηση ανάπτυξης από τις πρώτες σελίδες του σχολικού βιβλίου, η οποία πέρα από την καλή κατοχή της ύλης απαιτούσε και ικανότητα στην απομνημόνευση αριθμών και ποσοστών, καθώς η απάντηση περιείχε αρκετά αριθμητικά στοιχεία. Το ίδιο ακριβώς απαιτούσε και το θέμα Β2 στην απάντηση του οποίου οι μαθητές έπρεπε να συμπεριλάβουν τέσσερις χρονολογίες κι αντίστοιχα τέσσερα αριθμητικά δεδομένα. Το θέμα Γ1 ήταν ένα ενδιαφέρον, πρωτότυπο ερώτημα, το οποίο δεν είχε ξαναζητηθεί σε εξετάσεις, τα δύο υποερωτήματά του ήταν σαφή, απαιτούσαν αναλυτική και συνθετική ικανότητα από τους μαθητές, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, όμως, δεν θα είχαν πρόβλημα να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα την ερώτηση.

Το τελευταίο θέμα Δ1, είχε ζητηθεί στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 με το ίδιο ακριβώς ερώτημα και με ακριβώς τις ίδιες πηγές να στηρίζουν το ερώτημα. Ήταν ένα απαιτητικό θέμα, επίσης, που για να απαντηθεί χρειαζόταν και πάλι η ικανότητα της απομνημόνευσης χρονολογιών, αριθμητικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων.

Συνολικά, ήταν ένα μάλλον απαιτητικό διαγώνισμα, που, δυστυχώς εξέταζε την ικανότητα αποστήθισης των μαθητών κι όχι τη σκέψη ή την κρίση τους. Ήταν κατάλληλο για αριθμομνήμονες και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διατήρηση της ψυχραιμίας των μαθητών – ακόμη και των καλά προετοιμασμένων – αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώσουν ότι δεν θυμούνται καλά τους αριθμούς, τα ποσοστά και τις χρονολογίες.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, ενώ η ερώτηση Β2 ζητούσε επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων, η απάντηση που σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο απαιτείται περιέχει μόνο θετικά αποτελέσματα και καμία επίπτωση».

Πανελλήνιες 2026: Σχόλιο ΟΕΦΕ για τα θέματα στην Οικονομία

Τα θέματα της οικονομίας παρουσιάζουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις.

ΘΕΜΑ Α΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή.

ΘΕΜΑ Β΄

Αναμενόμενο ζήτημα, από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομίας.

ΘΕΜΑ Γ΄

Συνδυαστικό ζήτημα από τα κεφάλαια 1,7 και 9. Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση.

ΘΕΜΑ Δ΄

Απαιτεί καλή γνώση εύρεσης συναρτήσεων από το 1ο ερώτημα. Παρά το γεγονός ότι οι συναρτήσεις που ζητήθηκαν, δόθηκαν στη συνέχεια, η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης απαιτούσε καλή γνώση και σωστό χειρισμό, όπως και άρτιες αιτιολογήσεις. Η διαγραμματική απεικόνιση τριών καμπυλών είναι γνωστή τεχνικά.



Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Φυσική

Η ΟΕΦΕ σχολιάζει για Τα φετινά θέματα της Φυσικής, ότι κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, με σαφή διατύπωση και κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Παράλληλα, σηματοδοτούν μια απομάκρυνση από τη λογική των «υπερπαραγωγών» που χαρακτήρισε κατά καιρούς το μάθημα, καθώς εστίαζαν στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των βασικών αρχών της Φυσικής χωρίς να απαιτούν υπερβολικά εκτεταμένους υπολογισμούς.

Συνολικά, τα θέματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί διαχρονικά τον στόχο της εξέτασης: την αξιολόγηση της ουσιαστικής γνώσης και της φυσικής σκέψης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου.

Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑ Α΄

Περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

ΘΕΜΑ Β΄

Περιλάμβαναν τρία θέματα Β ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαιτούν μαθηματική απόδειξη και αιτιολόγηση, χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα μαθηματικών πράξεων.

Β1. Ύλη στάσιμου κύματος

Β2. Ύλη ηλεκτρομαγνητισμού

Β3. Ύλη Ισορροπίας Στερεού σώματος

ΘΕΜΑ Γ΄

Για πρώτη φορά εξετάζεται άσκηση στην ύλη της Κβαντομηχανικής και περιλάμβανε το φαινόμενο Compton και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα δύο αυτά φυσικά φαινόμενα εξετάζονταν ως προς την κατανόηση του φυσικού υποβάθρου του υποψηφίου χωρίς μεγάλη δυσκολία πράξεων.

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ΘΕΜΑ Δ΄

Το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό θέμα του διαγωνίσματος με ερωτήματα στην ύλη της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης και της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής. Στο ερώτημα Δ3 απαιτείται αιτιολόγηση που προϋποθέτει τη σοβαρή κατανόηση της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης. Το ερώτημα Δ4 μπορεί να επιλυθεί και χωρίς τη χρήση του δοθέντος χρονικού διαστήματος.

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όσους μαθητές ολοκλήρωσαν σήμερα τις Πανελλαδικές εξετάσεις και καλή δύναμη στους υποψηφίους που συνεχίζουν την προσπάθειά τους

