Πανελλήνιες εξετάσεις: Τα σημερινά θέματα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι πανελλήνιες εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, (ΕΠΑΛ) με μαθήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του, τα θέματα των σημερινών εξετάσεων.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

