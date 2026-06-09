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Πανελλήνιες εξετάσεις: Τα σημερινά θέματα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Τι «έπεσε» σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026 ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Οι πανελλήνιες εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, (ΕΠΑΛ) με μαθήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του, τα θέματα των σημερινών εξετάσεων.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

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