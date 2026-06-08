Ελλάδα

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Τα θέματα της τελευταίας ημέρας των πανελληνίων εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού και ειδικότερα, στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 

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