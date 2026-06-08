ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Τα θέματα της τελευταίας ημέρας των πανελληνίων εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού και ειδικότερα, στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΡΗΤΗ 37ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα / Κρήτη: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου – Η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η επίθεση που φέρεται να ετοίμαζε

Η Χαμάς, τα δύο πρόσωπα που εξετάζονται και το αναπάντητο ερώτημα του στόχου της επίθεσης που φαίνεται να ετοίμαζαν - Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα στα Πατήσια
THE LIFO TEAM
 
 