Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού και ειδικότερα, στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

