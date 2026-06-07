Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Φινάλε τη Δευτέρα για τα των ΓΕΛ - Πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς

Ολοκληρώνονται αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τη 15η Ιουνίου. Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Αύριο, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας και πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι εξετάσεις των γυμνασίων (προαγωγικές και απολυτήριες) πλησιάζουν επίσης προς το τέλος τους, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου.

Και οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες ολοκληρώνουν τη φετινή σχολική σεζόν καθώς τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ