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Πανελλήνιες - ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμό Η/Υ και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Η εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί 3 ώρες εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που διαρκεί 4 ώρες

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Το πρωί του Σαββάτου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων  (ΕΠΑΛ) σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου στην Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30 και η διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.
 

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα θέματα των σημερινών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ.

Δείτε τα θέματα των σημερινών εξετάσεων ΕΔΩ
 

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