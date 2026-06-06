Πανελλήνιες - ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμό Η/Υ και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Το πρωί του Σαββάτου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε μαθήματα ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου στην Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
Η έναρξη των εξετάσεων ήταν στις 08:30 και η διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.
Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα θέματα των σημερινών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ.
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