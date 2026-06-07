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Πανελλήνιες 2026: Τι ισχύει για τις εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια μετά τους σεισμούς

Το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Eurokinissi
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Όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής της βόρειας Εύβοιας που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα κρίθηκαν «απολύτως ασφαλείς» για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες στην Εύβοια μετά τους σεισμούς

Την πληροφορία έκανε γνωστή το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, υπηρεσίες βρίσκονται «σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα».

Τέλος, η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλήνιες 2026.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

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