Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα για τα ΕΠΑΛ

Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, σήμερα, Σάββατο, πρώτη ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

Δείτε εδώ τα θέματα.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα για τα ΓΕΛ:

Ημέρα 3/6/2026:

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Ημέρα 5/6/2026:

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ημέρα 8/6/2026:

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πρόγραμμα για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ημέρα 2/6/2026:

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ημέρα 4/6/2026:

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Ημέρα 6/6/2026:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ημέρα 9/6/2026:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Ημέρα 11/6/2026:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Ημέρα 13/6/2026:

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Ημέρα 15/6/2026:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και

εσπερινών ΕΠΑΛ.