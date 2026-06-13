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Πανελλήνιες 2026: Τα σημερινά θέματα στα ΕΠΑΛ

Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανική Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026 ΕΠΑΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
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Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσίευσε το πρωί του Σαββάτου (13/6) τα θέματα σε τέσσερα μαθήματα, που διαγωνίστηκαν στις πανελλήνιες 2026 οι μαθητές των ΕΠΑ.

Πρόκειται για μαθήματα ειδικότητας και, πιο συγκεκριμένα, είναι τα εξής: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανική Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα

Αναλυτικά τα σημερινά θέματα στις πανελλήνιες 2026:

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις άρχισαν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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