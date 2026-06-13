Πανελλήνιες 2026: Τα σημερινά θέματα στα ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσίευσε το πρωί του Σαββάτου (13/6) τα θέματα σε τέσσερα μαθήματα, που διαγωνίστηκαν στις πανελλήνιες 2026 οι μαθητές των ΕΠΑ.

Πρόκειται για μαθήματα ειδικότητας και, πιο συγκεκριμένα, είναι τα εξής: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανική Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα

Αναλυτικά τα σημερινά θέματα στις πανελλήνιες 2026:

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις άρχισαν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.