Πανελλήνιες 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, εξετάζονται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού και ειδικότερα, στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Το υπόλοιπο που μένει για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τη 15η Ιουνίου. Από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας και πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι εξετάσεις των γυμνασίων (προαγωγικές και απολυτήριες) πλησιάζουν επίσης προς το τέλος τους, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου.

Και οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες ολοκληρώνουν τη φετινή σχολική σεζόν καθώς τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ