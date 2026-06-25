Πανελλήνιες 2026: Σε χαμηλά επίπεδα οι αριστούχοι, υψηλά τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση - Οι «εκπλήξεις» για φέτος

Νωρίτερα το μεσημέρι, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τα στατιστικά των βαθμολογιών, με τον αριθμό των αριστούχων να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Συνολικά, 89.032 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ.

Τα στοιχεία των βαθμολογιών δείχνουν και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη Φυσική. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10.

Πανελλήνιες 2026: Σε χαμηλά επίπεδα οι αριστούχοι

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα, δηλαδή από 18 έως 20 κινούνται σε χαμηλά επίπεδα εκτός από το μάθημα της Φυσικής και το μάθημα των Λατινικών.

Πιο αναλυτικά, στη Φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19-20. Στις περσινές Πανελλήνιες εξετάσεις, το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της Φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,39%.

Στα Λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-20.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (1,12%) και των Αρχαίων Ελληνικών (1,51%). Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι οι αριστούχοι στο μάθημα των Αρχαίων είναι σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι (2,29%).

Σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά κινούνται και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της Οικονομίας (14,22% το 2026, 29,33% πέρυσι) και της Βιολογίας (12,51% το 2026, 19,47% πέρυσι).

Στα Μαθηματικά έγραψε άριστα το 8,34%, στην Ιστορία το 13,69% στη Χημεία 15,87% και στην Πληροφορική 16,41%, ποσοστά που κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περυσινή χρονιά, αλλά κάπως βελτιωμένα.

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών με βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ, για μία ακόμη χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία πρωταγωνιστούν με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, όπου περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Συνολικά, το 55,67% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Αρχαία Ελληνικά, με το 40,85% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 5 έως 10.

Στην Ιστορία, το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, περίπου στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά.

Στα Μαθηματικά, οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση (50,59%), ποσοστό που όμως, είναι χαμηλότερο σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (59,12%).

Υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και στα μαθήματα της Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Χημείας.

Ιδιαίτερα στην Οικονομία, οι υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48,09%. Στην Πληροφορική και τη Χημεία, τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν στο 41%.

Πανελλήνιες εξετάσεις: Πώς υπολογίζονται τα μόρια - Ποια τα επόμενα βήματα

Πλέον, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας. Μπορούν να εισάγουν τους βαθμούς τους και να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες, που ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Επόμενο και τελευταίο βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα λύκεια των υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ