Πανελλήνιες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την εγγραφή στην πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω sms

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν μέσω SMS για τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 23 Ιουνίου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν άμεσα στο κινητό τους τις βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Τι χρειάζεται για την είσοδο στην πλατφόρμα

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα του επωνύμου, του ονόματος, του πατρωνύμου και του μητρωνύμου, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει ή να τροποποιήσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού επιβεβαίωσης (OTP) που αποστέλλεται με μήνυμα στο δηλωμένο κινητό.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλαττφόρμας του υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων που θα αναρτηθούν στα σχολεία μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.