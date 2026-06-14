Πανελλήνιες 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Με τα Ειδικά Μαθήματα και τις Πρακτικές Δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλήνιες 2026 την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο, Δευτέρα, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Όσον αφορά τις βαθμολογίες των πανελληνίων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα συνοδευτούν και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των πανελληνίων 2026, γεγονός που θα επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πανελλήνιες 2026: Αρχίζουν τα Ειδικά Μαθήματα

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των πανελληνίων 2026. Η λειτουργία της αναμένεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε έως το τέλος του μήνα να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις αναμένεται να διεξαχθούν από την ερχόμενη Τρίτη (16/6) έως τις 25 Ιουνίου 2026. Αντίστοιχα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εισαγωγής σε σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται η εξέτασή τους σε αυτά.

Το πρόγραμμα για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες 2026

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με το μάθημα των Αγγλικών. Θα ακολουθήσουν το Ελεύθερο Σχέδιο (Τετάρτη 17 Ιουνίου), το Γραμμικό Σχέδιο (Πέμπτη 18 Ιουνίου) και τα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου).

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Σάββατο 20 Ιουνίου) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), τα Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και τα Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά). Για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο έξι ώρες. Για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο. Το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία έχει συνολική διάρκεια τριών ωρών και τριάντα λεπτών.

Τέλος, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ολοκληρώνουν αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ