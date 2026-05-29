Έκθεση Πανελλήνιες 2026: Πώς ήταν τα θέματα που έπεσαν - Τα πρώτα σχόλια

Με την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης ξεκίνησαν σήμερα, 29 Μαΐου, οι Πανελλήνιες 2026, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Από νωρίς το πρωί, οι υποψήφιοι βρέθηκαν στα εξεταστικά κέντρα. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι παραδοσιακά η αφετηρία των εξετάσεων, καλώντας τους μαθητές να επιδείξουν κριτική σκέψη, κατανόηση κειμένου και σωστή ανάπτυξη λόγου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» αναφέρθηκε στις Πανελλήνιες 2026 και την πρώτη μέρα.

«Εμείς κάναμε μία πολύ καλή προετοιμασία, έναν προγραμματισμό. Ήμασταν πανέτοιμοι όπως κάθε χρονιά αλλά υπάρχει και το άγχος γιατί είναι σημαντική η στιγμή για τους μαθητές μας. Είμαστε πανέτοιμοι, λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Σήμερα μέχρι στιγμής πήγε πάρα πολύ καλά. Τα θέματα ελήφθησαν κανονικά στην ώρα τους, μέχρι τις 9 είχαν δοθεί στους μαθητές άρα μέχρι τις 12 και κάτι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο τέλος θα έχουμε ανατροφοδότηση, δεν μας έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα μέχρι και τη στιγμή, που μιλάμε, κυλούν όλα ομάδα και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής οργάνωσης. Θέλω να πω στους μαθητές μας καλή επιτυχία, να είναι αυτοσυγκεντρωμένοι, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους, με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Όσοι διάβασαν, να είναι σίγουροι ότι θα πετύχουν. Να είναι απόλυτα σίγουροι ότι η Πολιτεία έχει κάνει τα πάντα για να υλοποιηθούν οι εξετάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω επίσης στους γονείς να είναι το ψυχολογικό καταφύγιο για τους μαθητές, χρειάζονται αγάπη, βοήθεια, στοργή και συμπαράσταση αυτές τις μέρες και να πούμε κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, που στέκονται με συνέπεια όλο αυτόν το τελευταίο χρονικό διάστημα, που το έχουν ανάγκη οι μαθητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλ. Κόπτσης, ο οποίος τόνισε ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το παν στη ζωή των ανθρώπων.

Οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, με τις εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, σειρά έχουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας).

Έκθεση Πανελλήνιες 2026: Πώς «είδαν» τα θέματα

«Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου» σχολιάζει η ΟΕΦΕ.

Το θέμα των σχέσεων των δύο γενεών, των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τι σχέσεις αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του, μιλάει ουσιαστικά για υπαρξιακή ανασφάλεια, για τα κοινωνικά δίκτυα και το πώς παραμορφώνουν την πραγματικότητα, ζητήματα που αποτελούν βιώματα των παιδιών, σύμφωνα με την Αγγελική Λέλλου, φιλόλογο, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

«Το θέμα του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, το ότι δεν είμαστε μόνοι και πρέπει να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας και με τις άλλες ηλικίες και το να προσέχουμε στη χρήση των κοινωνικών δικτύων γιατί μας παρουσιάζουν μία πραγματικότητα παραμορφωμένη και εξιδανικευμένη, είναι ένα θέμα επίκαιρο και καίρια ανθρωπιστικό», σχολίασε.

Η κ. Λέλλου χαρακτήρισε «βατά» τα θέματα, καθώς όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. «Το άρθρο ήταν πολύ κατανοητό και το δοκίμιο του Παπανούτσου ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου είναι εξαιρετικό, ως προσκλητήριο προς τη χαρά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε η κ. Λέλλου, στα θέματα Α, Β και Γ οι υποψήφιοι εύκολα θα εντοπίσουν τα ζητούμενα και ιδιαίτερα το θέμα Β κινήθηκε σε ασκήσεις με τις οποίες είναι πολύ εξοικειωμένοι οι υποψήφιοι.

Για την παραγωγή λόγου, η κ. Λέλλου σημείωσε ότι το άρθρο αποτελεί «το πιο σύνηθες κειμενικό είδος» και ότι οι υποψήφιοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά, ανάλογα με τα βιώματά τους, καθώς η μοναξιά «είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα», ενώ η ερώτηση που τους τίθεται «αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να τους σεβόμαστε, να μην τους αγνοούμε».

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Ξεκίνησαν «χωρίς προβλήματα»

Πάντως, χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια, σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς.

Όπως ανέφερε, «τα παιδιά βρίσκονται στις τάξεις, δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία εξελίσσεται «πάρα πολύ καλά».

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις «δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής» προσθέτοντας παράλληλα πως «οι γονείς δεν αγαπούν τα παιδιά για τον βαθμό που θα πάρουν ή δεν θα πάρουν», και καλώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν τη δοκιμασία με ηρεμία.

Αναφερόμενος στη διάρκεια των εξετάσεων, προέτρεψε τους υποψηφίους να αξιοποιούν όλο τον διαθέσιμο χρόνο: «Όσο σίγουροι κι αν είστε, καθίστε μέχρι το τέλος, ελέγξτε με ηρεμία τα γραπτά σας», σημείωσε.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα τέλη Ιουλίου.

Επιπλέον, ο κ. Παπαϊωάννου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καλώντας τους μαθητές να μελετήσουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε επιλογής. «Ψάξτε το όπως ψάχνετε όλα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ υπογράμμισε ότι και για όσους δεν εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία», καταλήγοντας με ευχές για καλή επιτυχία και ψυχραιμία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ