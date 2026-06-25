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Πανελλήνιες 2026: Πώς ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τις βαθμολογίες

Σύμφωνα με τη διαδικασία, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η κατάθεση του μηχανογραφικού

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ SMS Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις Πανελλήνιες 2026, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 13:00 το υπουργείο Παιδείας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη, θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Πανελλήνιες 2026: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα εδώ, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. 

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ακολουθεί η κατάθεση του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ. 

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