Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα σήμερα σε τέσσερα μαθήματα

Σε τέσσερα μαθήματα, στο περιθώριο των πανελληνίων εξετάσεων 2026, διαγωνίστηκαν σήμερα, Πέμπτη (11/6) οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ, στις πανελλήνιες 2026, εξετάστηκαν σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του, τα θέματα των σημερινών εξετάσεων.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

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