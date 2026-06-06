Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι 

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίζονται για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σήμερα με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Η διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική

Εχθές, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τα θέματα σε Λατινικά

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Αρχαιολόγων Ελλάδος (ΟΕΦΕ) «τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 35 και 49 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη μορφή της πολλαπλής επιλογής) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές παρόλο που είχε αναφορές σε πολλά ονόματα. Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα. Ζητήθηκε από τους μαθητές, όπως και στην αντίστοιχη περσινή εξέταση, να αντιστοιχίσουν τις λατινικές λέξεις της μιας στήλης με τις ελληνικές της άλλης όπου όμως περίσσευαν δύο λέξεις. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση. Ίσως θα έπρεπε στο venit της Γ2β. να οριστεί και η φωνή του ζητούμενου τύπου. Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, Δ2), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αλλά έκρυβαν κάποιες παγίδες – αστοχίες. Η Δ1α. κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων ενώ η Δ1β. ζήτησε τη δήλωση του τόπου με ονόματα πόλεων. Εδώ θα μπορούσε κανείς να μπερδευτεί με τον ζητούμενο όρο Carthago μια και στο κείμενο 25 του σχολικού βιβλίου ο συγκεκριμένος τύπος εκλαμβάνεται και ως όνομα πόλης αλλά και ως όνομα ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιείται δηλαδή και απρόθετα και εμπρόθετα. Η Δ2α ζήτησε, όπως αναμενόταν, την αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας Πρότασης αλλά και τη σύμπτυξή της σε μετοχή, άσκηση που δεν είχε ζητηθεί ξανά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η Δ2β ζήτησε, για πρώτη φορά επίσης τα τελευταία χρόνια τη δήλωση του σκοπού. Το γ ερώτημα της Δ2β. θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί καλύτερα γιατί ζητά εμπρόθετο γερούνδιο αλλά στη Λατινική αυτός ο τύπος πρέπει να αποδοθεί με γερουνδιακό (Υποχρεωτική Γερουνδιακή Έλξη), κάτι που ίσως μπερδέψει τους μαθητές. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν».

Τα θέματα σε Χημεία

Ως μέτριας δυσκολίας, τα οποία περιέχουν λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζονται χρόνο για τη διαχείρισή τους χαρακτήρισε η ΟΕΦΕ τα θέματα της Χημείας.

Συγκεκριμένα:

1ο Θέμα

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην απάντησή του.

2ο Θέμα

Περιέχει αρκετά ερωτήματα με λεπτομέρειες οι οποίες χρειάζονται προσοχή για την απάντησή τους και σπατάλη αρκετού χρόνου.

3ο Θέμα

Αναμενόμενα ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, απαιτεί πολύ καλή γνώση των λεπτομερειών.

4ο Θέμα

Περιέχει ερωτήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, για την απάντηση των οποίων χρειάζεται αρκετός χρόνος και προσοχή σε λεπτομέρειες οι οποίες θα καθορίσουν τη διαβάθμιση των βαθμολογιών.

Τα θέματα σε Πληροφορική

Σχολιάζοντας τα θέματα της Πληροφορικής η ΟΕΦΕ ανέφερε ότι ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. «Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων».

Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα Α΄

Θέμα θεωρίας – χωρίς παγίδες

Θέμα Β΄

Β1. Θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά

Β2. Θέμα μετατροπής ανάμεσα σε εντολές επανάληψης – χωρίς δυσκολία

Β3. Θέμα που απαιτούσε κατανόηση του αλγορίθμου ευθείας ανταλλαγής και

δημιουργικότητα.

Θέμα Γ΄

Είναι το θέμα που θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν κατακτήσει την αλγοριθμική σκέψη. Είναι θέμα με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων το οποίο χρειάζεται προσοχή σε κάποια σημεία του.

Θέμα Δ΄

Κλασικό θέμα επεξεργασίας πινάκων με υποπρόγραμμα που περιέχει τις περισσότερες από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων».

Σημειώνεται πως εκτός από τις εκφωνήσεις των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ο σχολιασμός και οι λύσεις τους σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του ertnews.gr, Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

