Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Aνακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πρόγραμμα για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Ημέρα 29/5/2026:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Ημέρα 3/6/2026:

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Ημέρα 5/6/2026:

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ημέρα 8/6/2026:

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πρόγραμμα για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ημέρα 30/5/2026:

Νέα Ελληνικά

Ημέρα 2/6/2026:

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ημέρα 4/6/2026:

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Ημέρα 6/6/2026:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Ημέρα 9/6/2026:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Ημέρα 11/6/2026:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Ημέρα 13/6/2026:

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Ημέρα 15/6/2026:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και

εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ημέρα 16/6/2026:

Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Ημέρα 17/6/2026:

Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 18/6/2026:

Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Ημέρα 19/6/2026:

Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 20/6/2026:

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Ημέρα 22/6/2026:

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Ημέρα 23/6/2026:

Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 24/6/2026:

Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Ημέρα 25/6/2026:

Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: