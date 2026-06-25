Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες - Πώς θα τις δείτε

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις βαθμολογίες των Πανελλήνιων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το 2026.

Οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες έχουν αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι υποψήφιοι έλαβαν, επίσης, τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Κατά τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν νεότερες πληροφορίες για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το υπουργείο Παιδείας διαθέτει ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.