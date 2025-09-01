Πανελλήνιες 2026: Αλλάζουν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τους ενστόλους

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τους ένστολους αλλάζει από του χρόνου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ενόψει Πανελληνίων 2026.

Την 1η Σεπτεμβρίου, το υπουργείο ανακοίνωσε την τροποποίηση Συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού, από τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και εφεξής».

Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 4654 τ.Β’/29-08-2025 δημοσιεύτηκε η αριθμ. Φ.253/102706/A5 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε ο συντελεστής Ε.Β.Ε. Τμήματος για τις παρακάτω αναφερόμενες σχολές ως ακολούθως:



Το υπουργείο επισημαίνει, πως «οι παραπάνω τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 (Β’ 1261) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».