Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ποιοι συμμετέχουν

Η χώρα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Στο πλευρό τους έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή μια σειρά από κλάδους, προμηνύοντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις, την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία.

Η ΓΣΕΕ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης, καταγγέλλει τις ρυθμίσεις που προβλέπουν δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης και ζητά την εφαρμογή του 37,5ωρου, όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», τονίζει η Συνομοσπονδία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα».

Η ΑΔΕΔΥ, από την πλευρά της, ζητά επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθολική εφαρμογή του 35ώρου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει «μισθούς πείνας και 13 ώρες δουλειά που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων».

Συμμετοχή βασικών κλάδων στην απεργία

Μεταφορές : Τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί για τα ΜΜΜ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

: Τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί για τα ΜΜΜ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ναυτιλία : Η ΠΝΟ έχει ήδη προαναγγείλει ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

: Η ΠΝΟ έχει ήδη προαναγγείλει ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης. Υγεία : Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.

: Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών. Εκπαίδευση : Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά, αφήνοντας πολλά σχολεία κλειστά. Στην απεργία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

: Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά, αφήνοντας πολλά σχολεία κλειστά. Στην απεργία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Εμπόριο: Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καταγγέλλει «μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας» και ζητά συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, σταθερά ωράρια και απαγόρευση της Κυριακάτικης εργασίας.

Η επόμενη ημέρα

Η 1η Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει ημέρα γενικευμένων κινητοποιήσεων, με κεντρικό μήνυμα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Τα συνδικάτα μιλούν για «γραμμή άμυνας» απέναντι σε μια πολιτική που, όπως λένε, οδηγεί σε εξουθένωση τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι νέες ρυθμίσεις δίνουν «ευελιξία» και «προστασία στον εργαζόμενο».