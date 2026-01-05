Παναμάς: Νεκρή Ελληνίδα σε οικογενειακές διακοπές - Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε νοσοκομείο του Παρισιού νοσηλεύεται ένας γνωστός δικηγόρος από το Ληξούρι Κεφαλονιάς, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του -την περίοδο των εορτών- σε οικογενειακές διακοπές σε Κόστα Ρίκα και Παναμά αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Mega, η γυναίκα και συνταξιούχος συμβολαιογράφος έφυγε από τη ζωή όσο βρισκόταν στον Παναμά, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται από τις υγειονομικές αρχές, αφού πρώτα φέρεται να είχε εμφανίσει εξανθήματα και συμπτώματα γρίπης Α', όπως κρίση βήχα.

Το ζευγάρι, όπως έγινε γνωστό, συμμετείχε σε γκρουπ -για διακοπές σε Κόστα Ρίκα, Παναμά και επιστροφή στη συνέχεια στην Ελλάδα- με ακόμη 26 Έλληνες ταξιδιώτες. Ωστόσο, το βράδυ της προπαραμονής της Πρωτοχρονιάς, η γυναίκα εμφάνισε έντονο βήχα, ενώ στο ξενοδοχείο που διέμεναν, ειδοποιήθηκε γιατρός ο οποίος την εξέτασε και φέρεται να της έδωσε σιρόπι για την αντιμετώπιση του βήχα.

Παναμάς: Τι αναφέρει συνταξιδιώτισσα για τη γυναίκα

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, επειδή τα συμπτώματα επέμεναν, η συνταξιούχος συμβολαιογράφος δεν ακολούθησε το γκρουπ, με τον σύζυγό της να διαπιστώνει ότι άρχισε να εμφανίζει εξανθήματα κρίνοντας απαραίτητη τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Όμως, λίγες ώρες αργότερα, σε ιδιωτική κλινική του Παναμά, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας και γνωστός δικηγόρος δεν ακολούθησε το γκρουπ στην επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς έπρεπε να διευθετήσει λεπτομέρειες σχετικά με τον επαναπατρισμό της σορού της συζύγου του και προγραμμάτισε -μόνος του- πτήση με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα. Όμως, κατέρρευσε στη γαλλική πρωτεύουσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης.

Ταξιδιώτισσα, που συμμετείχε στο γκρουπ και είδε το ζευγάρι, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό για την υπόθεση αναφέροντας τα εξής: «Όντως ήταν ένα ζευγάρι που στο ταξίδι ήταν μία χαρά. Ξαφνικά, κάποιοι στο γκρουπ φορούσαν μάσκα. Της γυναίκας, μία ημέρα, της πονούσε το κεφάλι, ενώ την επομένη έκανε κρίση βήχα, γι' αυτό και ήρθε γιατρός να την εξετάσει και της χορήγησε σιρόπι. Όμως, την επομένη, 31 του μήνα, τη βρήκε ο άνδρας της με εξανθήματα και 2 Ιανουαρίου, το πρωί, έφυγε από τη ζωή».