Παναγιώτης Ψαρρός: «Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται» - Πιθανό νέο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών το άμεσο διάστημα.

«Νομίζω ότι το πόρισμα της Επιτροπής που είδαμε όλοι μας είναι σαφές. Λέει ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η αιτία γιατί το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων (…). Και ότι το σύστημα επίσης είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν το υποστηρίζει πλέον και δεν εγγυάται κάποιος την λειτουργία οπότε θα μπορούσε – από αυτά που συνάγω από το πόρισμα- να συμβεί ξανά», είπε στον ΑΝΤ1 ο Παναγιώτης Ψαρρός.

Τα προβλήματα στο FIR Αθηνών σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ψαρρό

«Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα. Κατ’ αρχάς πρέπει η αιτία να εντοπιστεί. Δεν μπορεί να μείνει στον αέρα και γι’ αυτό γίνεται διερεύνηση και μέσα στην υπηρεσία που είναι ενδελεχής. Και επίσης πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφορία με δεδομένο αυτό το πόρισμα της Επιτροπής», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν υπήρξε κίνδυνος για τα αεροσκάφη, ο Παναγιώτης Ψαρρός απάντησε: «Εγώ θα σας πω ευθέως - και το γράφει και το πόρισμα το οποίο έχει πάρει όλο το χρονικό της κατάστασης που εκτυλίχθηκε στις 4 του Γενάρη και μπορεί ο καθένας να δει πόσο στρεσογόνα ήταν η κατάσταση - δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού. Και αυτό οφείλεται 100% στους συναδέλφους που εκείνη τη στιγμή βρήκαν τρόπους, σε μία αδιανόητη βλάβη χωρίς προηγούμενο για την οποία δεν υπάρχει στο εγχειρίδιο τι κάνεις σε αυτή τη κατάσταση, βρήκαν τρόπο να την αντιμετωπίσουν και μπόρεσαν αεροπλάνα όλα και προσγειώθηκαν ασφαλώς χάριν στις προσπάθειες των συναδέλφων και χάρη στο ότι πάρθηκε η απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος για να μπορέσει αυτή η κατάσταση να εξομαλυνθεί κάποια στιγμή».

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Ψαρρός, «ο εξοπλισμός δεν είμαστε στο παρά πέντε να αλλάξει είμαστε στο και πέντε και πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάθε μέρα που χάνεται μεταφράζεται σε χαμένα καλοκαίρια γιατί ναι το 2028 πλέον δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Καλύτερη πρόβλεψη, ρεαλιστική είναι από το καλοκαίρι του 2030 να έχουμε σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε το νέο σύστημα. Πρέπει να δούμε από τώρα μέχρι να έρθει το νέο σύστημα πώς θα θωρακιστούμε, πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία σας συστήματα».

«Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Απλά αυτό που διακυβεύεται, και το είπατε και πριν, είναι ότι με το σύστημα που έχουμε στα χέρια μας, εφόσον φροντίσουμε αυτό να μην χαλάει, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένο όγκο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι μοιραία θα έχουμε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις είναι η ασφάλεια μας και μέχρι να έρθει το νέο σύστημα ο όγκος που θα μπορούμε να διαχειριστούμε είναι περιορισμένος», τόνισε ο Παναγιώτης Ψαρρός.