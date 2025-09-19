Παναγιώτης Δημητράς: Κακουργηματική δίωξη στον επικεφαλής του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι

Αντιμέτωπος με το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της απιστίας είναι ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς μετά από ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε στα μέσα του 2023 μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Στο πόρισμα φαίνεται ότι ελεγκτές της Αρχής διαπιστώνουν ότι δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων και ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Παναγιώτης Δημητράς: Τι υποστηρίζει

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του καταλογίζονται, αναφερόμενος σε «εκστρατεία σπίλωσης του».

Σε δήλωσή του, ανέφερε πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρά, έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή.