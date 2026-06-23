Παναγιώτα Βλαντή: Αθώα μετά τη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη για συκοφαντική δυσφήμιση

Το δικαστήριο αθώωσε την Παναγιώτα Βλαντή στην υπόθεση που αφορούσε τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της ο Γιώργος Κιμούλης για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2023, μετά από δημόσιες δηλώσεις της ηθοποιού σχετικά με συμπεριφορές που, όπως είχε υποστηρίξει, καταγγέλλονταν από ανθρώπους του θεατρικού χώρου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πρόθεση διάδοσης ψευδών γεγονότων από την πλευρά της κατηγορούμενης.

Ο Γιώργος Κιμούλης/Φωτογραφία: NDP

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας επισήμανε ότι η Παναγιώτα Βλαντή διατύπωσε απόψεις τις οποίες θεωρούσε αληθείς, βασιζόμενη σε πληροφορίες και μαρτυρίες που ήταν ήδη γνωστές στον καλλιτεχνικό χώρο.

Στο πλευρό της βρέθηκε η Ζέτα Δούκα, η οποία έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τη συμπεριφορά του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κιμούλης υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική του υπόληψη μέσω δημόσιων καταγγελιών και τοποθετήσεων.

Μάρτυρας στην υπόθεση κατέθεσε και η Δώρα Χρυσικού, η οποία αναφέρθηκε σε περιστατικά από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κιμούλη, τα οποία χαρακτήρισε προσβλητικά και υποτιμητικά.