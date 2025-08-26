Παλλήνη: Συνελήφθη 48χρονος δημοτικός υπάλληλος για τέσσερις εμπρησμούς

Ένας 48χρονος συνελήφθη στην Παλλήνη, κατηγορούμενος ότι ευθύνεται για την εκδήλωση τεσσάρων πυρκαγιών σε περιοχές κοντά σε δασική ζώνη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης, τον οποίο εντόπισε και συνέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Οι φωτιές ξέσπασαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε σημεία της Παλλήνης που βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «συνελήφθη ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος, ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση», οι οποίες σημειώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου 2025.

Η επιχείρηση της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε εντατική έρευνα που κράτησε περισσότερο από δύο μήνες. Η σχετική δικογραφία είχε ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, η οποία ζήτησε την έκδοση εντάλματος από την τακτική ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι εστίες εντοπίστηκαν σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων, σε περιοχές γύρω από το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.). Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στήσει φωτιές σε ξηρά χόρτα, είτε με αναπτήρα είτε με εύφλεκτα αντικείμενα όπως χαρτί και ύφασμα.

Η έρευνα δείχνει ότι οι εμπρησμοί είχαν κοινά χαρακτηριστικά: σημειώνονταν πάντα το απόγευμα, από τις 15:58 έως τις 19:17, σε οικόπεδα είτε ανοιχτά είτε περιφραγμένα. Μάρτυρες ανέφεραν πως στην περιοχή παρατηρήθηκε ασυνήθιστη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα.

Παλλήνη: Τα στοιχεία εις βάρος του 48χρονου

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 48χρονος κινούνταν κοντά στα σημεία με λευκό van, το οποίο είχε χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, οδήγησαν στην ταυτοποίησή του.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας.