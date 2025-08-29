Παλλήνη: Προφυλακιστέος ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ο δημοτικός υπάλληλος φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι αρχές έπιασαν «λάθος άνθρωπο».

Όπως φέρεται να είπε:

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί».

Ο 48χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα, καθώς θεωρείται υπαίτιος για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου σε περιοχές της Παλλήνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ