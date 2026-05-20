Παλιές ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν, πού κλείνω ραντεβού για νέες

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για τις παλιές ταυτότητες.

Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τις παλιές ταυτότητες, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό.

Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών «μπλε» ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, αναφέρει η ΕΡΤ, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Παλιές ταυτότητες: Πού κλείνω ραντεβού για τις νέες

Στο gov.gr, αναφέρεται για τις παλιές και τις νέες ταυτότητες:

«Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εκδώσετε δελτίο ταυτότητας (ΔΤ) με φυσική παρουσία στην αστυνομική αρχή που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας.

Η υπηρεσία παρέχεται για την:

έκδοση των νέων τύπου ΔΤ Ελλήνων πολιτών

αντικατάσταση ΔΤ λόγω μεταβολής στοιχείων, φθοράς, λήξης ισχύος ή παλαιότητας

Για να κλείσετε το ηλεκτρονικό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Σημειώστε πως μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού μόνο για εσάς και το ανήλικο τέκνο σας ηλικίας άνω των 12 ετών.

Τα ραντεβού που διατίθενται, αφορούν το χρονικό διάστημα των επόμενων 90 ημερών.

Επίσκεψη στην αρμόδια αστυνομική αρχή

Κατά την επίσκεψή σας στην αρμόδια αστυνομική αρχή, όπου θα εκδώσετε την ταυτότητα σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απώλεια ΔΤ

Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας σας, επιλέξτε Δήλωση απώλειας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και στη συνέχεια επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την αρμόδια αστυνομική αρχή, όπου υπάλληλος του αστυνομικού τμήματος θα σας κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Κλοπή ΔΤ

Η καταγγελία για κλοπή του ΔΤ γίνεται στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία και όχι ηλεκτρονικά. Για να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας επικοινωνήστε με την αρμόδια αστυνομική αρχή και ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού».

Για να κλείσετε ραντεβού για τις νέες ταυτότητες, πατήστε ΕΔΏ.