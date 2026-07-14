Παλιές ταυτότητες: Παράταση έως το 2027 με περιορισμούς - Ποιους αφορά

Πώς θα γίνονται δεκτές οι παλιές ταυτότητες - Τι προβλέπεται στην παράταση

Παράταση δόθηκε στη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με τη σχετική ρύθμιση να μην επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους.

Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική υπουργική απόφαση, η παράσταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Παράταση στις παλιές ταυτότητες: Τι προβλέπεται

Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Αντίθετα, η χρήση τους περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δεν επεκτείνεται, για παράδειγμα, στη χρήση τους ως ταξιδιωτικού εγγράφου ή ως αποδεικτικού ταυτότητας σε κάθε συναλλαγή.

Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Παλιές ταυτότητες: Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ

«Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682), ως εξής:

Άρθρο 4. Κατάλληλα έγγραφα για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

«3. Για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης νέου τύπου με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι έως την 25-9-2027, γίνονται δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, κατά την κρίση του ΠΥΕ και ύστερα από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, το ισχύον αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης» (Β’ 3682)».