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Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΑΜ ΦΑΛΗΡΟ 9ΧΡΟΝΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi, αρχείου
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Φάληρο, όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο τρίκυκλο επέβαινε μια οικογένεια, δύο ενήλικες και ένα ανήλικο κορίτσι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν το παιδί και η γιαγιά του, ενώ ο πατέρας δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση και των δύο τραυματιών είναι καλή. Το παιδί μεταφέρεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για εξετάσεις, ενώ η γιαγιά του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου.

 
 
 
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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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