Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Φάληρο, όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στο τρίκυκλο επέβαινε μια οικογένεια, δύο ενήλικες και ένα ανήλικο κορίτσι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν το παιδί και η γιαγιά του, ενώ ο πατέρας δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση και των δύο τραυματιών είναι καλή. Το παιδί μεταφέρεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για εξετάσεις, ενώ η γιαγιά του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου.