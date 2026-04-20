Παιδί στην Κοζάνη τραυματίστηκε στο κεφάλι: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε εσπευσμένα ένα παιδί 5,5 ετών από την Κοζάνη, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια παραμονής του στο νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό στο νηπιαγωγείο της Κοζάνης σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση την ώρα του παιχνιδιού. Οι γονείς ενημερώθηκαν άμεσα και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της Κοζάνης.

Οι γιατροί διαπίστωσαν συμπτώματα διάσεισης και, λόγω της ηλικίας του παιδιού, έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε εξειδικευμένη μονάδα της Θεσσαλονίκης.

Κοζάνη: Πώς έγινε η μεταφορά του παιδιού στη Θεσσαλονίκη

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξασφάλισε την ταχεία διέλευση του ασθενοφόρου. Στα διόδια των Μαλγάρων, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβαν τη συνοδεία, ανοίγοντας δρόμο μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου το παιδί έφτασε λίγο μετά τις 15:40.

Παρά την αρχική ανησυχία, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά. Το παιδί υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο χωρίς να εντοπιστούν σοβαρές κακώσεις ή εσωτερικές βλάβες.

Παραμένει για νοσηλεία προληπτικά, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

