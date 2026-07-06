Παγκράτι: Τι εξετάζεται γύρω από την ανεύρεση της σορού άνδρα

Προβληματισμός επικρατεί στην υπόθεση εντοπισμού σορού ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι.

Όπως έγινε γνωστό, στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν εν ζωή ο αδελφός του.

Ο εντοπισμός της σορού στο Παγκράτι

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα, όταν ένοικος της πολυκατοικίας, στην οδό Αστυδάμαντος, ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τη σορό ενός 63χρονου άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη μέσα σε σεντόνια.

Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο 63χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Οι αιτίες θανάτου του 63χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία θα προκύψει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο να μην πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ο αδελφός του νεκρού εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, διέμεναν για αρκετά χρόνια στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και φέρεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι κατά καιρούς δημιουργούνταν εντάσεις, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια φέρονται να καβγάδιζαν τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews