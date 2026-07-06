Παγκράτι: Παθολογικά τα αίτια θανάτου του 63χρονου που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό, το απόγευμα της Κυριακής (5/7), μίας σορού σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 63χρονου στο Παγκράτι, «δείχνουν» πως ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση κρατείται ο 63χρονος αδελφός του νεκρού στο Παγκράτι, ο οποίος βρισκόταν στο ακριβώς δίπλα δωμάτιο. Οι αρχές, μεταξύ άλλων, εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για απείθεια και για άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 63χρονος αδελφός του νεκρού στο Παγκράτι, δεν έχει δώσει κάποιο στοιχείο σχετικά με τον θάνατο του συγγενή του.

Παγκράτι: Το χρονικό του περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα, όταν ένοικος της πολυκατοικίας, στην οδό Αστυδάμαντος, ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τη σορό ενός 63χρονου άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη μέσα σε σεντόνια.

Στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο 63χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, διέμεναν για αρκετά χρόνια στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και φέρεται να αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι κατά καιρούς δημιουργούνταν εντάσεις, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια φέρονται να καβγάδιζαν τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Παγκράτι: Τι εξετάζεται γύρω από την ανεύρεση της σορού άνδρα