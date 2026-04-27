Παγκράτι: Οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι 23χρονης για μία θέση πάρκινγκ

Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα μια 23χρονη, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαμάχη ξεκίνησε όταν η νεαρή ζήτησε από φίλη της να της κρατήσει θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.

Ωστόσο, ένας 59χρονος οδηγός μηχανής που έφτασε στο σημείο αντέδρασε, θεωρώντας τη συγκεκριμένη πρακτική λανθασμένη, γεγονός που οδήγησε σε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Παγκράτι: Ο 59χρονος αναζητείται από τις Αρχές

H κατάσταση κλιμακώθηκε όταν και οι δύο επιχείρησαν να παρκάρουν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ένταση και να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύγκρουση.

Ο 59χρονος ξεκίνησε να τη βρίζει και, όταν η 23χρονη βγήκε από το αυτοκίνητό της για να του απαντήσει, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιές, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.

Συγκεκριμένα, την γρονθοκόπησε και την έσπρωξε, ρίχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της. Παράλληλα, ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις Αρχές.

Η νεαρή μεταφέρθηκε -στη συνέχεια- στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ενώ για το περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 59χρονου από το ΑΤ Παγκρατίου, με κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση.

