Παγκράτι: Βρήκαν σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, ύστερα από κλήση πολίτη που ανέφερε έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν δύο αδέλφια, τα οποία διέμεναν μαζί. Ο ένας βρέθηκε νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένος με σεντόνια, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε ζωντανός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του άνδρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Παγκράτι: Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός

Ο 63χρονος αδελφός του θανόντος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα καταδείξει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για θάνατο από άλλα αίτια.