Παγκράτι: Άφαντος ο 59χρονος που χτύπησε τη 23χρονη για το πάρκινγκ - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος χτύπησε μία 23χρονη στο Παγκράτι, επειδή, σύμφωνα με μαρτυρίες, «καθυστερούσε να παρκάρει», εξέδωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση άσκησε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κακούργημα που επισύρει βαριές ποινές.

Παγκράτι: Τι αναφέρει στην καταγγελία της η 23χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε όταν εκείνη επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά της σε δρόμο της περιοχής του Παγκρατίου. Όπως αναφέρει, ο 59χρονος κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του και, χωρίς εμφανή λόγο, άρχισε να την εξυβρίζει και στη συνέχεια να τη χτυπά με γροθιές.

Από την επίθεση η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε άμεσα, μπαίνοντας σε παρακείμενη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του.

Η 23χρονη κατήγγειλε επισήμως το περιστατικό στις αρχές, ενώ προχώρησε και σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την επίθεση που δέχτηκε, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 59χρονου, ενώ στη συνέχεια ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Ο άνδρας παραμένει άφαντος και αναζητείται από την Αστυνομία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ