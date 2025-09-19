Παγκράτι: 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε πλατεία από ανήλικους

Πληθαίνουν τα περιστατικά ανήλικης βίας στη χώρα, καθώς στη δημοσιότητα ήρθε ακόμη μία καταγγελία για ξυλοδαρμό στο Παγκράτι.

Το σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.

Εκεί ένας 15χρονος, καθόταν με την παρέα του σε παγκάκι και μετά από λίγο, τους πλησίασε μία ομάδα ανήλικων, με το πρόσχημα πως φοράει ωραία μπλούζα.

Τότε, άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές και μπουνιές. Ο ανήλικος έπεσε κάτω και οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο. Μάλιστα, πριν φύγουν ξήλωσαν ένα κάγκελο και επιχείρησαν να του το πετάξουν.

Μία γυναίκα που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο κάλεσε τις Αρχές, με τους ανήλικους να τρέπονται σε φυγή.

Οι Αρχές αναζητούν τους δράστες, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

Με πληροφορίες από Mega