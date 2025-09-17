Το Ovio του Πάνου Ιωαννίδη ανοίγει ξανά μετά τη μικρής έκτασης φωτιά

Σε πλήρη λειτουργία επέστρεψε από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου το εστιατόριο Ovio του Πάνου Ιωαννίδη, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου και προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η γρήγορη αποκατάσταση από την ομάδα του εστιατορίου συνέβαλαν ώστε οι ζημιές να αποκατασταθούν πλήρως. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σχολαστικοί καθαρισμοί και τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφάλεια πελατών και προσωπικού.

Το Ovio συνεχίζει πιστό στη φιλοσοφία του, προσφέροντας υψηλής ποιότητας γεύσεις σε έναν φιλόξενο χώρο, ενώ δηλώνει έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες του, ανανεωμένο και ασφαλές.