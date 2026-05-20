Οσμή αερίου στην Αττική: Ο Κολυδάς εξηγεί τι μπορεί να συμβαίνει

Έρευνες μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής πραγματοποίησαν χθες οι αρμόδιες Αρχές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Άγνωστη παραμένει λοιπόν, η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι έρευνες και οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ολοκληρώθηκαν, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση χθες το μεσημέρι, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας .

Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 δέχθηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές.

Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν αναφέρθηκε κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Επίσης, «οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής», ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA, αναφερόμενη στις κλήσεις που έλαβε χθες το Κέντρο της Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων. Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκανεπιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Οσμή αερίου στην Αττική: Η ανάρτηση Κολυδά

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε ανάρτηση για την οσμή αερίου στην Αττική, εξηγώντας πού μπορεί να οφείλεται και ποιες είναι οι πιθανές πηγές.

Όπως τονίζει, καθίσταται μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν, είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

«ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα.

Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».