Οσμή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το 2024

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στον Πειραιά, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου από πρατήριο καυσίμων γεγονός που οδήγησε σε εκκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ σχετικά με το συμβάν στον Πειραιά διευκρινίζουν πως οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενισχύονται ώρα με την ώρα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η επιχείρηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αναμένεται να είναι πολύωρη. Μάλιστα, αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, μόλις έφτασαν στο σημείο μετά την καταγγελία πολιτών, δήλωσαν πως είδαν ένα τεράστιο νέφος να καλύπτει την ατμόσφαιρα.

Πειραιάς: Στόχος εμπρηστικής επίθεσης το βενζινάδικο

Όπως ειπώθηκε, μετά τις αναφορές για την οσμή αερίου στον Πειραιά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κτιρίων, ενώ έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του Τραμ και του Ηλεκτρικού για να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής, και των επιβατών των μέσων σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, οι πυροσβέστες έχουν εντοπίσει την εστία από την έντονη δυσοσμία, καθώς πρόκειται για τη δεξαμενή αποθήκευσης, που τροφοδοτεί την αντλία.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρατήριο είχε αποτελέσει -κατά το παρελθόν- στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2024, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στο βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η Πυροσβεστική και τις τότε έρευνες να στρέφονται στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και στο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Πειραιάς: Διακοπή κυκλοφορίας μετά την οσμή αερίου

Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους οι γύρω πολυκατοικίες αλλά και καταστήματα.

Επίσης, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία και στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.