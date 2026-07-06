Οροθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης.
Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης
Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ