Οροθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ

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