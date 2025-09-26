Ωρωπός: Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού για βία σε 2χρονο αγόρι

Πρωτοφανή καταγγελία σημειώθηκε στο ΑΤ Ωρωπού την Πέμπτη, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού.

Το βράδυ της Πέμπτης, η μητέρα ενός 2χρονου αγοριού μετέβη στο ΑΤ Ωρωπού και κατήγγειλε τον 54χρονο ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού, για άσκηση βίας στο παιδί της.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η καταγγέλλουσα, ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού που εδρεύει στη Βορειοανατολική Αττική, έπιασε το 2χρονο αγόρι από τα μαλλιά και το χτύπησε.

Το παιδί κατά τις ίδιες πληροφορίες, την ίδια ημέρα γύρισε σπίτι κλαίγοντας και του έλειπε μια τούφα από τα μαλλιά του. Άμεσα η μητέρα του κάλεσε στον σταθμό, ζητώντας εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία επέστρεψε το παιδί στο σπίτι.

Από την πλευρά τους, απάντησαν ότι ο 2χρονος πήγε να περάσει από μια πόρτα στο διάλειμμα και για να μη χτυπήσει, ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου μετά τη μήνυση σε βάρος του και το παιδί αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.