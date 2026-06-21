Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια: Αναζωπυρώσεις και δυνατοί άνεμοι το βράδυ

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια στην Εύβοια οριοθετήθηκε έπειτα από πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές ανησύχησαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι έστρεφαν τις φλόγες προς το χωριό Μεσοχώρια, το οποίο ήταν το πρώτο που απειλήθηκε.

Όπως μετέδωσε το Action 24, στην περιοχή υπάρχουν ανεμογεννήτριες και καλώδια υψηλής τάσης, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης και οδήγησε στην ενίσχυση των δυνάμεων με επιπλέον εναέρια μέσα.

Βίντεο από τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς δημοσίευσε το τοπικό μέσο Evima στα social media.

Φωτιά στην Εύβοια: Εντολή για εκκενώσεις

Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για οικισμούς της περιοχής. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι εμφανίστηκαν αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, παρά τις συστάσεις.

Τελικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές και δεν σημειώθηκε νέα απειλή για οικισμούς.

Η κατάσταση παρέμεινε ελεγχόμενη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αντιμετωπίζουν μόνο μικρές αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.



Με πληροφορίες από Action24, Evima