Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βίλια: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οριοθετήθηκε, όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η φωτιά στα Βίλια ξέσπασε περίπου στις 14:40 σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε 40 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Φωτιά στα Βίλια: Πού τέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στα Βίλια, το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ γνωστοποίησε πως πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού, από το ύψος των Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

2) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Βιλίων, από το ύψος του Αλεποχωρίου στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

3) Από τον οικισμό Αγ. Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενο.