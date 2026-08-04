Ορεστιάδα: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση

Ένας 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μετά από πτώση σε γεώτρηση.

Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη φέροντας εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, αφού έπεσε σε γεώτρηση απ' όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά, στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 7:00 το πρωί, και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στην Ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews