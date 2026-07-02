Ωραιόκαστρο: Βίντεο από το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά - Πιθανό να ξεκίνησε από ρίψη αναμμένου τσιγάρου

Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο που πιθανότατα πέταξε οδηγός διερχόμενου οχήματος.

Βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Οι οδηγοί που εξετάζονται

Στο πλαίσιο της έρευνας, το Ανακριτικό Κλιμάκιο εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Στο βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, καταγράφονται τρία οχήματα να περνούν από το σημείο λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Νεκροί ένας άνδρας και όπως όλα δείχνουν, ένα παιδί

Το ρεπορτάζ αναφέρει, ότι οι οδηγοί των τριών οχημάτων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και εξετάζονται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε μέχρι τη Λητή, σε απόσταση περίπου δύο χιλιόμετρα. Εκεί, έχασαν τη ζωή τους ένας 60χρονος άνδρας και όπως όλα δείχνουν, ένα ανήλικο παιδί, όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι στο οποίο βρίσκονταν, σε δασική έκταση.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Η περιγραφή της μητέρας του 12χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού που σώθηκε, περιέγραψε ότι: «Ήμασταν όλοι στο σπίτι. Είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω από το σπίτι, Ανοίγοντας την πόρτα είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε ο άνδρας μου είπε "πάμε να φύγουμε, πάω να λύσω τα σκυλιά". Εκείνος πήγε προς το μέρος που είναι τα σκυλιά.

Εγώ πήγα προς το αυτοκίνητο, πίστευα πως με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα στο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού. Ήταν τόσο έντονη η φωτιά και οι καπνοί που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Μετά από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν».



Με πληροφορίες από ΑΝΤ1